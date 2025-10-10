В ЦБ назвали рост цен на бензин временным фактором

Центральный банк (ЦБ) России не рассматривает рост цен на бензин как устойчивый или способный повлиять на инфляцию фактор. Об этом 9 октября заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис-2025».

«Это временный фактор, причем на стороне предложения. Мы исходим из того, что меры, которые принимает правительство, должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке. Но и как сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции, потому что это временный фактор», — приводит ее слова ТАСС.

Набиуллина уточнила, что рост цен на бензин может замедлить снижение инфляционных ожиданий. На данный момент они остаются повышенными и также влияют на ключевую ставку.

Вице-премьер РФ Александр Новак в этот же день заявил, что ситуация на топливном рынке в России является стабильной и на данный момент в стране прорабатываются меры, необходимые для его оздоровления. Уточнялось, что в рамках исполнения поручения Новака была разработана модель мониторинга стоимости бензина.

