В ЦБ назвали рост цен на бензин временным фактором

Набиуллина: рост цен на бензин — временный фактор, который не влияет на инфляцию
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Центральный банк (ЦБ) России не рассматривает рост цен на бензин как устойчивый или способный повлиять на инфляцию фактор. Об этом 9 октября заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис-2025».

«Это временный фактор, причем на стороне предложения. Мы исходим из того, что меры, которые принимает правительство, должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке. Но и как сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции, потому что это временный фактор», — приводит ее слова ТАСС.

Набиуллина уточнила, что рост цен на бензин может замедлить снижение инфляционных ожиданий. На данный момент они остаются повышенными и также влияют на ключевую ставку.

Горючий спрос: власти сократят экспорт дизеля для производителей
За последний месяц этот вид топлива вырос в цене на бирже более, чем на 15%

Вице-премьер РФ Александр Новак в этот же день заявил, что ситуация на топливном рынке в России является стабильной и на данный момент в стране прорабатываются меры, необходимые для его оздоровления. Уточнялось, что в рамках исполнения поручения Новака была разработана модель мониторинга стоимости бензина.

