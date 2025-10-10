Реклама
В Госдуме обсудили борьбу с «чудовищами с улыбкой»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В Госдуме обсудили предложение о введении обязательной экспертизы игрушек и борьбе с продукцией, которая, по мнению депутатов, навязывает детям чуждые ценности. Об этом 9 октября сообщило издание РБК.

Яна Лантратова, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, заявила, что современные игрушки становятся инструментом гибридной войны, через который навязываются чуждые ценности и «отрывают детей от любви к Родине». Она акцентировала внимание на продукции крупных международных компаний, таких как Mattel, которая покинула Россию, но продолжает поступать в страну через параллельный импорт.

Лантратова предложила создать в России институт игрушек, который занимался бы не только их разработкой, но и психологической оценкой, чтобы избежать воздействия деструктивных игрушек на детскую психику. Она добавила, что территорию для такого института готовы выделить в Сергиевом Посаде.

Депутаты и участники обсуждения уклонялись от упоминания реальных брендов и фигур, предпочитая использовать абстрактные термины, такие как «синие чудовища» и «чудовища с улыбками». Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета по защите семьи, назвала эти игрушки символами деструктивного воздействия на детей.

«У нас социальная и санитарная экспертиза есть, но нет ни психологической, ни педагогической. И это приводит к тому, что буквально за один месяц продажи вот этих синих чудовищ возрастают в миллион раз. Чудовища с улыбкой возрастают еще в миллион раз», — отметила Буцкая.

Монстр невезения: игрушки Лабубу проверят на безопасность и качество
Почему эти товары попали в зону внимания и каким требованиям они должны соответствовать

Газета Financial Times 15 августа сообщала, что акции китайской компании Pop Mart, производящей куклы Лабубу, снизились почти на 25%. В начале торгов цена акций снижалась почти на 9%, что стало самым быстрым падением их стоимости в течение дня со 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин на товары из большинства стран мира.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

