Профессиональный турист Кулеш назвал особенности места исчезновения Усольцевых

Местность, в которой пропала семья Усольцевых, является «туристически намоленной» и об иных случаях исчезновения там отдыхающих еще не сообщалось. Об этом 9 октября сообщил профессиональный альпинист и турист Алексей Кулеш.

По его словам, располагающаяся в Красноярском крае «очень красивая» область, где уже на протяжении нескольких недель ведутся поисковые работы, называется Кутурчинское Белогорье. Она находится приблизительно в 200 км от Красноярска.

«Там хорошая дорога, туда очень часто люди ездят. <...> Это место, что называется, туристически намоленное. На самом деле там всё рядом находится, нельзя сказать, что очень большая территория. Мне неизвестно о том, чтобы там люди терялись прямо так вот надолго», — заявил он в интервью aif.ru.

Искали не там: сигнал телефона пропавшей семьи Усольцевых засекли у поселка Кутурчин
Это не первый случай таинственного исчезновения человека в районе

Управление МВД РФ по Красноярскому краю 28 сентября сообщило о пропаже в лесной местности в районе Минской петли семьи Усольцевых, состоящей из мужчины и женщины 1961 и 1977 годов рождения соответственно, а также их пятилетнего ребенка. По одной из версий, которую выдвинули представители Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Хакасии 3 октября, мужчине могло стать плохо, а женщина и ребенок не смогли выбраться из тайги самостоятельно.

В пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по региону 8 октября заявили, что в поисках пропавших туристов добровольцами было прочесано более 515 км лесных дорог и 40 кв. км лесного массива. На следующий день СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что радиосигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых был зафиксирован в 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района. После чего было принято решение о сосредоточении там поисковых действий.

