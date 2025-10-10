США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан 9 октября заявил журналистам в Париже, что будет создана посредническая группа по сектору Газа.

«В эту команду войдут США, Египет, Турция и Катар, она будет координировать вопросы как с израильской, так и с палестинской сторонами», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Фидана, это посредническая команда, которая будет выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с пунктами соглашения. Он уточнил, что на данный момент фактических обязательств у участников группы нет, детали будут уточнены по мере реализации соглашения.

Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что глава палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя объявил об окончании войны в секторе Газа. Уточнялось, что соглашение подразумевает прекращение огня в секторе Газа, вывод израильских войск из региона, поступление гуманитарной помощи.

Ранее в этот же день представитель правительства Израиля Шош Бедросян сообщила, что по истечении 24 часов после заседания правительства Израиля начнется 72-часовой период освобождения и возвращения заложников. Она подчеркнула, что Израиль готовится принять заложников «в любом состоянии, в котором они могут оказаться». Также представитель движения ХАМАС сообщил, что более 2 тыс. палестинцев, в том числе 250 осужденных пожизненно, отпустят из израильских тюрем в соответствии со сделкой по урегулированию конфликта в секторе Газа.

