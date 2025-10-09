Лауреат Нобелевской премии Джон Гердон скончался в возрасте 92 лет

Лауреат Нобелевской премии, биолог Джон Гердон, проложивший путь к созданию овечки Долли, скончался в возрасте 92 лет. Об этом 7 октября сообщили на сайте пресс-службы Кембриджского университета.

«С глубокой скорбью университет сообщает о кончине профессора сэра Джона Гердона, основателя Института Гердона», — говорится в заявлении.

Гердон получил Нобелевскую премию в 2012 году. Его новаторская работа с японским ученым Синъей Яманака позволила выяснить, сохраняется или теряется генетическая информация в процессе развития.

Его исследования проложили путь к революционным достижениям в биомедицинских исследованиях — от биологии стволовых клеток до генетики мышей и ЭКО.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ