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Лауреат Нобелевской премии Джон Гердон скончался в возрасте 92 лет

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Фото: AP/Matt Dunham
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Лауреат Нобелевской премии, биолог Джон Гердон, проложивший путь к созданию овечки Долли, скончался в возрасте 92 лет. Об этом 7 октября сообщили на сайте пресс-службы Кембриджского университета.

«С глубокой скорбью университет сообщает о кончине профессора сэра Джона Гердона, основателя Института Гердона», — говорится в заявлении.

Гердон получил Нобелевскую премию в 2012 году. Его новаторская работа с японским ученым Синъей Яманака позволила выяснить, сохраняется или теряется генетическая информация в процессе развития.

Его исследования проложили путь к революционным достижениям в биомедицинских исследованиях — от биологии стволовых клеток до генетики мышей и ЭКО.

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