Реклама
Прямой эфир
Общество
Снегопад на Камчатке стал рекордным за 60 лет
Общество
В Татарстане утвердили даты праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам
Общество
Глюкоза решила взыскать с продакшен-компании более 300 тыс. рублей
Мир
Соглашение между Россией и Мьянмой о безвизе вступит в силу 27 января
Мир
Песков отметил историческое значение Трампа в случае решения ситуации с Гренландией
Общество
Россияне с грин-картами смогут проходить собеседования на визу
Мир
Лукашенко назвал Россию и Белоруссию единственными помощниками Украины
Мир
Цены на золото и серебро побили новый рекорд на фоне угроз США усилить пошлины
Общество
Путин традиционно окунулся в купель на Крещение
Мир
В США няню детского сада обвинили в удушении 11-месячного ребенка
Мир
Путин получил от США приглашение в «Совет мира» по Газе
Мир
В Гарварде раскрыли тип питания жившего 500 млн лет назад необычного животного
Мир
Бабиш счел запоздалым решение лидеров ЕС на переговоры с Россией
Общество
Трамп заявил об отсутствии обязательства думать о мире без Нобелевской премии
Мир
В Италии нашли тело пропавшей женщины на участке около работы ее мужа
Общество
Более 100 тыс. жителей ЛНР остались без света из-за нештатной ситуации
Мир
В Пакистане 14 человек погибли в результате пожара в торговом центре

Госдолг развивающихся стран растет вдвое быстрее богатых

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В последние годы наблюдается стремительный рост госдолга развивающихся стран. За период с 2010 по 2024 год заимствования в развитых странах увеличились в 1,7 раза (почти на $28 трлн), тогда как в развивающихся — в 3,7 раза (на $23 трлн), обратили внимание эксперты ЦМАКП.

Отягчающие обязательства: траты бюджета на погашение госдолга выросли в 1,5 раза
Почему расходы увеличиваются и чем это грозит

Так, на развитые страны приходится две трети от общего объема заимствований — к концу 2024-го они выросли до $102 трлн. При этом $70 трлн зафиксировано у богатых стран, а около $32 трлн — у развивающихся.

«Эти государства проявляют высокую чувствительность к уровню своего долга, что объясняется нехваткой собственных доходов (особенно налоговых), различием экономическом развитии и приоритетах финплана», — отмечает и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.

Эксперт пояснила, что в богатых странах инфраструктурный базис сформирован — там заимствования чаще направляются на поддержание существующего уровня жизни.

«В то же время в развивающихся это происходит для наращивания производственного и институционального потенциала. Поэтому ускоренный рост долга во многом продиктован задачами догоняющего развития», — добавила она.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев считает, что для россиян главные угрозы исходят от «импорта» нестабильности через международные экономические связи. Критически высокий уровень госзаимствований в крупнейших экономиках способен привести к риску «девальвационного домино», то есть к одновременному ослаблению основных мировых валют. По его словам, это может сказаться на курсе рубля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Обгонный блок: госдолг развивающихся стран растет вдвое быстрее богатых

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026