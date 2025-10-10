Госдолг развивающихся стран растет вдвое быстрее богатых

В последние годы наблюдается стремительный рост госдолга развивающихся стран. За период с 2010 по 2024 год заимствования в развитых странах увеличились в 1,7 раза (почти на $28 трлн), тогда как в развивающихся — в 3,7 раза (на $23 трлн), обратили внимание эксперты ЦМАКП.

Так, на развитые страны приходится две трети от общего объема заимствований — к концу 2024-го они выросли до $102 трлн. При этом $70 трлн зафиксировано у богатых стран, а около $32 трлн — у развивающихся.

«Эти государства проявляют высокую чувствительность к уровню своего долга, что объясняется нехваткой собственных доходов (особенно налоговых), различием экономическом развитии и приоритетах финплана», — отмечает и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.

Эксперт пояснила, что в богатых странах инфраструктурный базис сформирован — там заимствования чаще направляются на поддержание существующего уровня жизни.

«В то же время в развивающихся это происходит для наращивания производственного и институционального потенциала. Поэтому ускоренный рост долга во многом продиктован задачами догоняющего развития», — добавила она.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев считает, что для россиян главные угрозы исходят от «импорта» нестабильности через международные экономические связи. Критически высокий уровень госзаимствований в крупнейших экономиках способен привести к риску «девальвационного домино», то есть к одновременному ослаблению основных мировых валют. По его словам, это может сказаться на курсе рубля.

