Мелкие автосервисы уступают место инструментальным коворкингам

Мелкие станции техобслуживания (СТО) уступают место инструментальным коворкингам. Бизнес отмечает: рост арендной платы, финансовые нагрузки и недоступные кредиты могут привести к трансформации рынка автосервисных услуг в 2026 году.

«В течение четырех лет цены на аренду промышленной недвижимости ежегодно росли на 5–15% в зависимости от района. В 2026 году мы ожидаем увеличения аренды еще на 10%», — отметил член правления Союза автосервисов (САС) Илья Плисов.

Ключевая причина — снижение промышленных площадей из-за программы комплексного развития территорий (КРТ). Она предполагает снос старых промзон, гаражей и строительство жилых домов, поликлиник, школ, магазинов и прочее. А именно в таких промзонах и гаражах находится большинство СТО.

Обозначившийся дефицит промышленных площадей и рост арендной платы в Москве вынуждает мелкие и средние СТО (от двух до шести машиномест) уезжать за 20–30 км за МКАД или закрываться. Часть мастеров отказываются от аренды больших помещений и работают в гаражах или в так называемых сервисах самообслуживания (коворкингах) — пространствах, оснащенных инструментом и оборудованием для разовых ремонтов. Это позволяет им работать в темную, без оформления.

