В ГД внесли проект о добровольном страховании самозанятых при нетрудоспособности

Правительство России внесло в Государственную думу (ГД) проект федерального закона о проведении эксперимента по добровольному вступлении граждан, являющихся самозанятыми, в правоотношения по обязательному социальному страхованию в случае их временной нетрудоспособности. Соответствующий документ 9 октября опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Предусматривается проведение с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности», — говорится в документах законопроекта.

В рамках эксперимента самозанятые смогут получать пособие по болезни. Уточняется, что размер страховой суммы будет установлен на уровне 35 тыс. рублей с ежемесячным взносом 1,3 тыс. рублей или 50 тыс. рублей при ежемесячном взносе 1,9 тыс. рублей.

Возможность получения пособия появится после шести месяцев уплаты застрахованным лицом установленных взносов. В случае если гражданин платил на протяжении 12 месяцев, он сможет получить 100% от страховой суммы. При уплате на протяжении более 18 и 24 месяцев, человеку будут выделены скидки на ежемесячный платеж в размере 10 и 30% соответственно.

Председатель правительства России Михаил Мишустин в этот же день сообщил, что самозанятые граждане смогут со следующего года оформлять оплачиваемые больничные. Он подчеркнул, что решение останется за гражданами. Если они его примут, то в случае болезни или травмы смогут получить пособие.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ