Слова президента Украины Владимира Зеленского о передаче военным подразделениям его государства ракет Tomahawk для выдвижения главы Белого дома Дональда Трампа в кандидаты на Нобелевскую премию мира звучат абсурдно. Об этом 9 октября сообщил глава французской партии «Патриоты» политик Флориан Филиппо.

«Они (заявления. — Ред.) просто сумасшедшие», — говорится в его публикации, выложенной на странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Филиппо призвал не оказывать желающему продолжения конфликта Зеленскому поддержки, так как это, по его словам, негативно скажется в первую очередь на Франции.

Трамп 6 октября сообщил, что фактически принял решение по поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Tomahawk, но не озвучил его. По словам американского лидера, прежде всего он планирует разобраться в том, как именно выделенные снаряды будут использоваться. При этом, как подчеркнули в газете The Washington Post (WP), в случае если глава Белого дома всё же решит поставлять Tomahawk, это ознаменует избрание им пути эскалации конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 октября призвала Вашингтон проявить сдержанность в этом вопросе. По ее словам, положительное решение по данному вопросу чревато не только «закручиванием спирали конфронтации», но и нанесением непоправимого ущерба российско-американским отношениям.

