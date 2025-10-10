Правительство запустило онлайн-курсы по ИИ для российских чиновников

Правительство организовало обучение федеральных чиновников использованию в своей работе инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ). Для госслужащих созданы соответствующие курсы — как очные, так и в онлайн-формате, следует из письма вице-премьера кабмина Дмитрия Григоренко, с которым ознакомились «Известия».

«Обращаю внимание, что обучение возможно организовывать в удобных форматах, включая онлайн-курсы, оно должно быть доступно для государственных служащих различных уровней без отрыва от основной деятельности с возможностью просмотра материалов в подходящее время», — отмечается в документе.

Дмитрий Григоренко подтвердил «Известиям». Что обучение на подобных курсах уже началось. Вице-премьер подчеркнул, что для широкого внедрения ИИ в России важно иметь не только развитые конкурентоспособные технологии, но и высококвалифицированные кадры, которые умеют их грамотно и эффективно использовать.

«Основная задача обучения — это повышение эффективности управленческих процессов. ИИ позволяет сокращать время и затраты на обработку информации: раньше на это требовались часы ручной работы сотрудников. Технология уже внедрена в систему мониторинга и управления нацпроектами. Она позволяет заблаговременно и с точностью 96% предвидеть риски невыполнения той или иной задачи в срок», — сказал Дмитрий Григоренко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внедрение искусственного интеллекта в госуправление поможет в том числе в борьбе с коррупцией.

