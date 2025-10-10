СМИ узнали о гибели лидера пакистанских талибов при атаке на его внедорожник
Лидер пакистанских талибов Нур Вали Махсуд, также известный как Абу Мансур Асим, погиб в возрасте 47 лет в результате атаки, совершенной на его внедорожник. Об этом вечером 9 октября сообщил телеканал Amu TV со ссылкой на источники.
«Нур Вали Мехсуд, лидер движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), был убит в результате удара в Кабуле в четверг вечером (9 октября. — Ред.)», — говорится в публикации.
Уточняется, что зафиксированный на площади Абдулхак инцидент, расцененный главным представителем движения Забихуллой Муджахидом как теракт, произошел, вероятно, на фоне визита исполняющего обязанности министра иностранных дел талибов Амира Хана Муттаки в Индию для проведения переговоров.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) 14 июня сообщил о гибели в результате теракта замначальника отдела разведки аэрокосмических сил Ирана, генерала бригады Хосрова Хассани. Тогда, по информации пресс-службы объединения, также был убит экс-главнокомандующий ВС Ирана Амир-Али Хаджизаде.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ