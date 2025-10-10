Отечественный электрокар «Амберавто А5» впервые стал бестселлером сегмента

По итогам сентября 2025 года седан «Амберавто А5», который выпускается в Калининграде, впервые стал самой продаваемой моделью среди полностью электрических легковых автомобилей в России. При этом отечественный бренд «Амберавто» вошел в первую тройку марок в сегменте, что также случилось впервые. Это следует из данных агентства «Автостат», с которыми «Известия» ознакомились 10 октября.

Продажи новых «Амберавто А5» в сентябре составили 153 единицы, что на 565,2% больше, чем в начале осени в прошлом году (23 ед.) На втором месте в модельном рейтинге идет Zeekr 001 (135 ед.; −68,2%).

У каждой из остальных моделей продажи не превысили отметку в 100 экземпляров. Третьим стал «Москвич 3е», за ним расположились еще два электрокара отечественной сборки — Evolute i-Pro и i-Joy. Десятку замкнули Zeekr 7X, Avatr 11, Xiaomi YU7, Zeekr 009 и Zeekt X. Всего за месяц было продано 1247 электромобилей (–2% относительно сентября 2024-го).

В марочном рейтинге в тройку лидеров вошли Zeekr (303 ед.; −48,3%), Evolute (166 ед.; +191,2%) и «Амберавто» (153 ед.; +565,2%). Следом идут BYD, «Москвич», Xiaomi, Avatr, Tesla, Geely и BMW.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года бестселлером в сегменте электромобилей является Zeekr 001 (1224 ед.; −69,5%), за ним расположились Evolute i-Pro (817 ед.; +22,7%) и «Москвич 3е» (780 ед.; −27%). Тройка марок-лидеров сформирована из них же в таком же порядке.

Ранее, 8 сентября, стало известно, что в России по состоянию на середину лета текущего года было зарегистрировано 138,5 тыс. электромобилей и подключаемых гибридов. Более половины (52,9%) от этого количества являются подключаемыми гибридами или плагин-гибридами.

3 сентября сообщалось, что, как рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, в России к 2030 году, согласно задачам федерального проекта, планируется выпустить свыше 183 тыс. электромобилей и машин с последовательной гибридной силовой установкой.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ