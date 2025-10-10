Реклама
Средний размер пенсий просел ниже четверти от зарплат

В первой половине 2025 года средний заработок россиян достиг 96 тыс. рублей, а пенсии — 23 тыс. Таким образом, они составили лишь 24% от уровня зарплат, следует из данных Росстата, которые изучили «Известия». Этот показатель стал минимальным за 17 лет — в последний раз он опускался ниже 25% в 2008-м.

Сбереги смолоду: в РФ хотят адаптировать пенсионные портфели под возраст клиентов
Как это поможет заработать больше и есть ли риски

Если смотреть на ежемесячную динамику, то в июле средняя зарплата приблизилась к 99,3 тыс. рублей, а пенсия — к 23,5 тыс. Соотношение сократилось до 23,7%.

По словам члена экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерия Тумина, падение связано с быстрым ростом заработков на фоне дефицита кадров и более сдержанным увеличением выплат пожилым. Только за 2023–2024 годы оклады выросли примерно на треть, тогда как пенсии прибавили 17%.

«Опережающий рост зарплат сохраняется, хотя темпы немного снизились по сравнению с прошлым годом. За январь–июль годовой прирост средней зарплаты составил 15% против 18% годом ранее», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Эксперт добавила, что в дальнейшем рост доходов будет замедляться из-за охлаждения экономики. При этом с 2025 года возобновлена индексация выплат для работающих пенсионеров, а с 2026-го планируется переход на двухэтапное повышение страховых пенсий. Это не гарантирует стабилизации соотношения выплат и заработков, но способно замедлить его падение.

По прогнозу Минэка, в 2026 году рост реальных зарплат сократится до 2,4%. Для сравнения: в 2025-м он оценивается в 3,4%, а в 2024-м составлял 9,7%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разница с возрастом: средний размер пенсий просел ниже четверти от зарплат

