СМИ рассказали о рекордном за 14 лет числе отказников от военной службы в ФРГ

Focus: число отказников от военной службы в Германии превысило 3 тыс. человек
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
Число отказавшихся от военной службы в Германии достигло самого высокого уровня за последние 14 лет. Об этом 9 октября сообщил немецкий журнал Focus.

«Число отказников по соображениям совести в этом году приближается к самому высокому значению за последние 14 лет. Таков результат исследования бундесвера и Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества (BAFzA), которое рассматривает заявления людей, не желающих воевать», — говорится в материале.

Результаты исследования, которые приводит журнал, показывают, что к концу августа 2025 года в центры карьеры бундесвера поступило в общей сложности 3257 заявлений об отказе от военной службы. За четыре месяца до конца года количество было превышено на 9,2%, чем в 2024 году, и на тот момент составляло 2998. В начале осени 2023 года было 1609 заявлений.

Входное пособие: украинские беженцы обходятся ФРГ минимум в €530 млн в месяц
В Германии и других странах ЕС уже начали ужесточать подходы к выплатам

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель 8 октября сообщила, что не поддерживает предложение правительства ФРГ об обязательной военной службе из-за несогласия с политикой в отношении других стран. Она добавила, что сограждане не должны умирать в вооруженных конфликтах, не имеющих отношении к Германии.

