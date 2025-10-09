В Новых Ватутинках произошло временное отключение электричества

В микрорайоне Центральный в Новых Ватутинках было зафиксировано временное отключение электроэнергии, вызванное аварией на подстанции. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе управляющей компании района «НВ-Сервис».

«В микрорайоне Центральный произошло временное отключение электроэнергии из-за аварии на подстанции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что ситуация находится под контролем. Сотрудники сетевой организации оперативно прибыли на место и начали работы по устранению неисправности и подключению резервного питания. Ожидается скорое восстановление электроснабжения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 октября сообщил, что в семи районах региона была нарушена подача электроснабжения. Уточнялось, что почти 40 тыс. человек были отключены от электричества, а также что без света остались не только жилые дома, но и социальные объекты. Позднее, 7 октября, Гладков сообщил о восстановлении питания.

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