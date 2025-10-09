Реклама
Прямой эфир
Общество
Врач назвала рыбу с низким содержанием тяжелых металлов
Общество
Мэр Липецка и члены правительства региона вошли в мобилизационный резерв
Происшествия
Силы ПВО Минобороны уничтожили четыре беспилотника на подлете к Москве
Происшествия
Жительница Архангельской области облила сожителя жидкостью и подожгла
Авто
Дилеры сообщили о сокращении скидок на NEV-автомобили в России
Мир
Правительство Молдавии ввело режим ЧП в энергетике из-за дефицита топлива
Общество
Материалы дела блогера Лерчек передали другому федеральному судье
Спорт
Федерация функционального многоборья сняла все ограничения с россиян
Мир
В СВР заявили о неготовности стран ЕС открывать рынки для товаров из Армении
Общество
Wildberries и Ozon исполнили предупреждение ФАС по взаимодействию с продавцами
Мир
Макрон назвал пожары во Франции самой тяжелой ситуацией со Второй мировой войны
Мир
На острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Мир
Зеленский прибыл в США для прощания с сенатором Грэмом и встречи с Трампом
Спорт
Конор Макгрегор анонсировал свой последний бой в 2027 году
Авто
В России произошло 344 ДТП за минувшие сутки
Мир
Беженка из Латвии Елизавета оценила цены на коммунальные услуги в России
Мир
Мощное землетрясение произошло на острове Кюсю в Японии
Общество
В России зарегистрировали препарат для лечения хронического лейкоза

Региональные дороги Ставрополья подготовили к зиме

0
EN
Фото: mintrans.gov.ru
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Дороги регионального значения на Ставрополье подготовили к зимнему периоду. Власти запаслись дорожными знаками и реагентами, сообщает пресс-служба краевого правительства в четверг, 9 октября.

Для расчистки и содержания трасс будут задействованы 412 единиц спецтехники: бульдозеры, комбинированные автомобили, погрузчики и другие машины.

В распоряжении дорожников имеются 5 тыс. т технической соли и 45 тыс. т песка. В ближайшее время в регион доставят еще 10 и 80 т соответственно.

Также власти согласовали с Госавтоинспекцией схему организации дорожного движения, если придется вводить ограничения, пишет ИА StavropolMedia.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026