Региональные дороги Ставрополья подготовили к зиме
Дороги регионального значения на Ставрополье подготовили к зимнему периоду. Власти запаслись дорожными знаками и реагентами, сообщает пресс-служба краевого правительства в четверг, 9 октября.
Для расчистки и содержания трасс будут задействованы 412 единиц спецтехники: бульдозеры, комбинированные автомобили, погрузчики и другие машины.
В распоряжении дорожников имеются 5 тыс. т технической соли и 45 тыс. т песка. В ближайшее время в регион доставят еще 10 и 80 т соответственно.
Также власти согласовали с Госавтоинспекцией схему организации дорожного движения, если придется вводить ограничения, пишет ИА StavropolMedia.
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