Военный эксперт Дандыкин назвал самые мощные дроны российской армии

Вооруженные силы России (ВС РФ) используют продвинутые дроны. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в четверг, 9 октября.

По словам эксперта, у России есть дроны-камикадзе, у которых полет в один конец, а есть беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые летают на дальние расстояния, ведут разведку, уничтожают врага и возвращаются обратно.

«В частности, это дрон «Охотник», который работает в тандеме с Су-57 или самостоятельно. Есть у нас дрон «Иноходец». Это достаточно продвинутый дрон с искусственным интеллектом. Есть разведывательный дрон, который потом возвращается парашютным способом. Это «Орлан-10», — перечислил Дандыкин в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт добавил, что у России сейчас преимущество по насыщению дронами — особенно по высоте и по дальности.

Ранее стало известно, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать новой боевой частью с воздушным подрывом. Умная осколочно-фугасная боеголовка оснащена лидаром, который обеспечивает срабатывание на заданной высоте.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства Patriot, состоящие на вооружении Украины, бесполезны в борьбе с российскими дронами «Герань», сообщает 360.ru.

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