Бак вперед: нефтяники просят кабмин ввести мораторий на обнуление демпфера

Нефтяные компании обратились к кабмину с просьбой ввести мораторий на обнуление демпфера. Этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Александра Новака , узнали «Известия». Нефтяники стараются увеличивать производство топлива, но констатируют нулевую либо убыточную маржинальность розницы. Эксперты считают, что вызовы, которые преодолевает отрасль, требуют гибкости в принятии решений, способных насытить рынок топливом . Пойдет ли кабмин навстречу бизнесу и как это может отразиться на ценах, разбирались «Известия».

О чем говорили на совещании в правительстве

Представители нефтяных компаний попросили правительство рассмотреть вопрос введения моратория на обнуление демпфера . Эта информация прозвучала на состоявшемся 9 октября совещании у вице-премьера Александра Новака, сообщил присутствовавший там источник «Известий». По словам собеседника редакции, замглавы кабмина пообещал рассмотреть этот вопрос.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Справка «Известий» Демпфирующий механизм был введен в январе 2019 года для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная стоимость бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ и наоборот. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая стоимость топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и на 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизеля.

Говоря об экономике розничного бизнеса, участники совещания отметили, что в настоящее время продажа топлива на АЗС либо убыточная, либо ее маржинальность равна нулю .

9 октября стоимость АИ-92 на Петербургской бирже составляла 74,16 тыс. рублей за 1 т, АИ-95 — 80,13 тыс. за 1 т, дизельного топлива — 73,05 тыс. рублей за тот же объем . Месячные изменения в цене составили +1,7%, +1,3% и +16,1% соответственно.

При этом, по данным Росстата, стоимость бензина с 29 сентября по 6 октября выросла на 0,85%, на дизель — на 0,42%, что в 3,7 и 1,8 раза соответственно выше инфляции за тот же период (0,23%) . Средние потребительские цены на бензин выросли на 55 копеек — до 64,33 рубля за литр, дизель подорожал на 31 копеек, до 72,94 рубля за литр .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Неделей ранее (с 22 по 28 сентября) розничная цена бензина в стране прибавила почти 0,8%, или 50 копеек, достигнув 63,78 рубля за литр. Дизель за тот же период подорожал на 0,6%, до 72,63 рубля за литр. С 15 по 21 сентября этот показатель был чуть ниже: бензин прибавил 0,62%, дизель — 0,45%. Таким образом, темпы удорожания ускоряются, а рост в рознице превышает недельную инфляцию.

Тем не менее, по словам еще одного собеседника, знакомого с ходом обсуждения вопроса, экономика переработки крупных нефтяных компаний убыточна — «минус 5–6 тыс. на тонну» .

Несмотря на это, некоторые представители регуляторов на совещании отметили, что «последние полтора года маржинальность розничного бизнеса была очень высокой и нефтяники могут и потерпеть» , при этом в кабмине назвали оптовые цены «запредельно высокими» .

Нефтяники не получили демпфер за август по бензину

В сентябре выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу за август составили 30,5 млрд рублей против 80,4 млрд рублей за июль . Они коснулись только дизельного топлива, так как средняя биржевая цена АИ-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69,34 тыс. рублей за 1 т . А демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая стоимость бензина за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60,45 тыс. рублей за 1 т для бензина и 57,2 тыс. рублей для дизтоплива.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению генерального директора Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора («НААНС-медиа») Тамары Сафоновой, « вызовы, которые преодолевает отрасль, требуют гибкости в принятии решений ». Это позволит « насытить рынок топливом и обеспечить приемлемые цены на внутреннем рынке, включая оптимизацию систем субсидирования ».

Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева сомневается в том, что кабмин пойдет навстречу бизнесу.

— В конце лета нефтяников уже обнадеживали тем, что рассмотрят вариант повышения индикатора стоимости по бензину до 15%, но этого не случилось , — уточнила она.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков выдвинул предложение предоставить кабмину право приостанавливать обнуление демпфера при форс-мажорных обстоятельствах .

Тамара Сафонова отмечает, что обнуление демпфера приводит к подтягиванию внутренней цены к индексу экспортной альтернативы .

«Известия» направили запросы в Минэнерго, Петербургскую биржу и во все крупные нефтяные компании страны.

О ситуации на топливном рынке

Тем не менее в настоящее время компании стараются увеличить производство моторного топлива . По словам источника «Известий» в отрасли, все заводы «Газпром нефти» и «Лукойла» «работают на максимуме».

— Так, Московский нефтеперерабатывающий завод в сентябре дополнительно выпустил 35 тыс. т бензина и 70 тыс. т дизельного топлива , — рассказал собеседник редакции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, по его словам, на совещании у вице-премьера было отмечено, что в ближайшие дни в «новых регионах ожидается улучшение ситуации с топливообеспечением» .

При этом накануне совещания, 8 октября, Александр Новак заявил, что нефтяники нарастили выпуск топлива в России, а вопросы с доставкой решаются в ручном режиме, глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет . Он добавил, что в целом на топливном рынке есть баланс спроса и предложения .



В этом году, как сообщали «Известиям» эксперты, среди основных причин кризиса — увеличение внутреннего спроса в период сельскохозяйственных уборочных работ и сезона отпусков, плановые и экстренные ремонтные работы на НПЗ.

Между тем проблемы с топливом в ряде регионов стали почвой для развития онлайн-продаж бензина. Сегодня на сайтах бесплатных объявлений можно найти десятки сообщений о продаже бензина по более дешевой цене, чем на АЗС . Чаще всего за АИ-95 просят 50–55 рублей. При этом в Москве розничная стоимость АИ-95 на заправках ВИНКов составляет 66–67 рублей за литр .

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», член экспертного совета конкурса «АЗС России» Дмитрий Гусев не уверен, что весь бензин, реализуемый через интернет, контрафактный.

— Контрафакт стоит столько же, потому что себестоимость и нафты, и нефтехимии, присадок тоже недешевая. После налогового маневра производство контрафакта экономически невыгодно, — отмечает собеседник.

По его мнению, на онлайн-площадках представлен ворованный бензин либо просто продающийся за наличные .

— Такие продавцы уходят от уплаты налогов. Они не платят как минимум НДС, соответственно и удешевляет топливо на 20%. Сейчас вырос спрос на услуги контейнерных АЗС, которые в том числе продавали за наличные расчеты, что позволяло им держать низкую цену . А уход от уплаты налогов — одна из проблем существования этого рынка, с которой нужно бороться, — отмечает Дмитрий Гусев.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В целом эксперты ждут стабилизации рынка в ближайшее время . По словам Екатерины Косаревой из «ВМТ Консалт», нормативный срок отгрузки топлива по биржевым сделкам составляет 30 дней. Поэтому если в кабмине видят улучшение ситуации с производством топлива, то снижение темпов роста цен нужно подождать , считает она.

— В нынешних условиях кабмин совместно с нефтяниками старается найти компромисс в решении проблем , — считает эксперт.

9 октября ситуацию на топливном рынке прокомментировала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая назвала рост цен временным фактором .