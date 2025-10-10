 
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Бак вперед: нефтяники просят кабмин ввести мораторий на обнуление демпфера

Что решит правительство и поможет ли это стабилизировать ситуацию на топливном рынке
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Нефтяные компании обратились к кабмину с просьбой ввести мораторий на обнуление демпфера. Этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Александра Новака, узнали «Известия». Нефтяники стараются увеличивать производство топлива, но констатируют нулевую либо убыточную маржинальность розницы. Эксперты считают, что вызовы, которые преодолевает отрасль, требуют гибкости в принятии решений, способных насытить рынок топливом. Пойдет ли кабмин навстречу бизнесу и как это может отразиться на ценах, разбирались «Известия».

О чем говорили на совещании в правительстве

Представители нефтяных компаний попросили правительство рассмотреть вопрос введения моратория на обнуление демпфера. Эта информация прозвучала на состоявшемся 9 октября совещании у вице-премьера Александра Новака, сообщил присутствовавший там источник «Известий». По словам собеседника редакции, замглавы кабмина пообещал рассмотреть этот вопрос.

бензин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Справка «Известий»

Демпфирующий механизм был введен в январе 2019 года для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная стоимость бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ и наоборот. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая стоимость топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и на 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизеля.

Говоря об экономике розничного бизнеса, участники совещания отметили, что в настоящее время продажа топлива на АЗС либо убыточная, либо ее маржинальность равна нулю.

9 октября стоимость АИ-92 на Петербургской бирже составляла 74,16 тыс. рублей за 1 т, АИ-95 — 80,13 тыс. за 1 т, дизельного топлива — 73,05 тыс. рублей за тот же объем. Месячные изменения в цене составили +1,7%, +1,3% и +16,1% соответственно.

При этом, по данным Росстата, стоимость бензина с 29 сентября по 6 октября выросла на 0,85%, на дизель — на 0,42%, что в 3,7 и 1,8 раза соответственно выше инфляции за тот же период (0,23%). Средние потребительские цены на бензин выросли на 55 копеек — до 64,33 рубля за литр, дизель подорожал на 31 копеек, до 72,94 рубля за литр.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Неделей ранее (с 22 по 28 сентября) розничная цена бензина в стране прибавила почти 0,8%, или 50 копеек, достигнув 63,78 рубля за литр. Дизель за тот же период подорожал на 0,6%, до 72,63 рубля за литр. С 15 по 21 сентября этот показатель был чуть ниже: бензин прибавил 0,62%, дизель — 0,45%. Таким образом, темпы удорожания ускоряются, а рост в рознице превышает недельную инфляцию.

Тем не менее, по словам еще одного собеседника, знакомого с ходом обсуждения вопроса, экономика переработки крупных нефтяных компаний убыточна — «минус 5–6 тыс. на тонну».

Несмотря на это, некоторые представители регуляторов на совещании отметили, что «последние полтора года маржинальность розничного бизнеса была очень высокой и нефтяники могут и потерпеть», при этом в кабмине назвали оптовые цены «запредельно высокими».

Нефтяники не получили демпфер за август по бензину

В сентябре выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу за август составили 30,5 млрд рублей против 80,4 млрд рублей за июль. Они коснулись только дизельного топлива, так как средняя биржевая цена АИ-92 по территориальному индексу европейской части России в августе составила 69,34 тыс. рублей за 1 т. А демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая стоимость бензина за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60,45 тыс. рублей за 1 т для бензина и 57,2 тыс. рублей для дизтоплива.

бензин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению генерального директора Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора («НААНС-медиа») Тамары Сафоновой, «вызовы, которые преодолевает отрасль, требуют гибкости в принятии решений». Это позволит «насытить рынок топливом и обеспечить приемлемые цены на внутреннем рынке, включая оптимизацию систем субсидирования».

Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева сомневается в том, что кабмин пойдет навстречу бизнесу.

В конце лета нефтяников уже обнадеживали тем, что рассмотрят вариант повышения индикатора стоимости по бензину до 15%, но этого не случилось, — уточнила она.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков выдвинул предложение предоставить кабмину право приостанавливать обнуление демпфера при форс-мажорных обстоятельствах.

Тамара Сафонова отмечает, что обнуление демпфера приводит к подтягиванию внутренней цены к индексу экспортной альтернативы.

«Известия» направили запросы в Минэнерго, Петербургскую биржу и во все крупные нефтяные компании страны.

Горючий спрос: власти сократят экспорт дизеля для производителей
За последний месяц этот вид топлива вырос в цене на бирже более, чем на 15%

О ситуации на топливном рынке

Тем не менее в настоящее время компании стараются увеличить производство моторного топлива. По словам источника «Известий» в отрасли, все заводы «Газпром нефти» и «Лукойла» «работают на максимуме».

— Так, Московский нефтеперерабатывающий завод в сентябре дополнительно выпустил 35 тыс. т бензина и 70 тыс. т дизельного топлива, — рассказал собеседник редакции.

графика
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, по его словам, на совещании у вице-премьера было отмечено, что в ближайшие дни в «новых регионах ожидается улучшение ситуации с топливообеспечением».

При этом накануне совещания, 8 октября, Александр Новак заявил, что нефтяники нарастили выпуск топлива в России, а вопросы с доставкой решаются в ручном режиме, глобальных проблем на топливном рынке сейчас нет. Он добавил, что в целом на топливном рынке есть баланс спроса и предложения.

В этом году, как сообщали «Известиям» эксперты, среди основных причин кризиса — увеличение внутреннего спроса в период сельскохозяйственных уборочных работ и сезона отпусков, плановые и экстренные ремонтные работы на НПЗ.

Между тем проблемы с топливом в ряде регионов стали почвой для развития онлайн-продаж бензина. Сегодня на сайтах бесплатных объявлений можно найти десятки сообщений о продаже бензина по более дешевой цене, чем на АЗС. Чаще всего за АИ-95 просят 50–55 рублей. При этом в Москве розничная стоимость АИ-95 на заправках ВИНКов составляет 66–67 рублей за литр.

бензовоз
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», член экспертного совета конкурса «АЗС России» Дмитрий Гусев не уверен, что весь бензин, реализуемый через интернет, контрафактный.

— Контрафакт стоит столько же, потому что себестоимость и нафты, и нефтехимии, присадок тоже недешевая. После налогового маневра производство контрафакта экономически невыгодно, — отмечает собеседник.

По его мнению, на онлайн-площадках представлен ворованный бензин либо просто продающийся за наличные.

— Такие продавцы уходят от уплаты налогов. Они не платят как минимум НДС, соответственно и удешевляет топливо на 20%. Сейчас вырос спрос на услуги контейнерных АЗС, которые в том числе продавали за наличные расчеты, что позволяло им держать низкую цену. А уход от уплаты налогов — одна из проблем существования этого рынка, с которой нужно бороться, — отмечает Дмитрий Гусев.

нефть
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В целом эксперты ждут стабилизации рынка в ближайшее время. По словам Екатерины Косаревой из «ВМТ Консалт», нормативный срок отгрузки топлива по биржевым сделкам составляет 30 дней. Поэтому если в кабмине видят улучшение ситуации с производством топлива, то снижение темпов роста цен нужно подождать, считает она.

— В нынешних условиях кабмин совместно с нефтяниками старается найти компромисс в решении проблем, — считает эксперт.

9 октября ситуацию на топливном рынке прокомментировала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая назвала рост цен временным фактором.

В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе «Известиям» заявили, что ведомство осуществляет постоянный мониторинг цен на топливо на 12 тыс. АЗС. Там отметили, что служба продолжает внимательно следить за ситуацией и в случае выявления необоснованного роста цен примет меры антимонопольного реагирования.

