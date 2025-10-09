Песков раскрыл темы переговоров Путина и Алиева

Все острые проблемы российско-азербайджанских отношений поднимались на встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом 9 октября заявил «Ведомостям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе», — заявил представитель Кремля.

Ранее в этот же день сообщалось, что Путин встретился с Алиевым в Таджикистане. В рамках встречи российский лидер указал на совпадение интересов двух государств.

Алиев заявил, что повестка дня между Россией и Азербайджаном является обширной и позитивной. Он также выразил уверенность, что «месседжи», которые главы государств направляют своим народам, будут восприняты положительно.

