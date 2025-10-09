Реклама
Лавров заявил о препятствовании Венгрии и Словакии стать Европе «военной машиной»

Лавров: Венгрия и Словакия не дает стать Европе «военной машиной»
Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына
Усилия двух европейских стран — Венгрии и Словакии, которые хотят мира, а не войны, — не позволяют Евросоюзу (ЕС) превратиться в «военную машину». Об этом 9 октября заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Венгрия, Словакия, которые хотят не войны, а мира, своей позицией не дают Евросоюзу превратиться из некогда обещанного экономического и социального «рая на Земле» в военную машину», — заявил министр иностранных дел в интервью телеканалу RT для проекта «Мосты на Восток».

Он отметил, что в Совете Безопасности ООН право вето — «это тоже сдерживание эксцессов, которые порой могут возникать у той или иной страны из числа постоянных членов».

Едино и гласно: Венгрию и Словакию хотят лишить права вето в вопросе санкций
Но это невозможно без изменения основных законов ЕС, указывают в Европарламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 октября заявил, что страны ЕС скатываются к войне и в последнее время опасность развязывания конфликта растет. Он добавил, что открыто Венгрию поддерживает только Словакия, в то время как остальные страны ЕС, которые находятся в кулуарах, «понемногу становятся большинством» касательно венгерской позиции.

26 сентября бывший кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что главной целью Европы является начало боевых действий с Россией.

