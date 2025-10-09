Генсек СНГ назвал заседание совета министров иностранных дел результативным

Заседание совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ) было результативным. Об этом 9 октября сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Это уже второе заседание СМИД под председательством Республики Таджикистан, оба заседания <…> прошли очень результативно, традиционно в обстановке доверия, дружбы и взаимопонимания. И это не может не радовать», — передает слова Лебедева ТАСС.

Он также отметил, что главы МИД СНГ одобрили 15 документов, которые будут обсуждаться 10 октября главами стран — участников СНГ. Он добавил, что идея о том, что СНГ приказало долго жить, не имеет ничего общего с реальностью. По его словам, страны — участники Содружества демонстрируют рост экономики, а санкции не могут разрушить их сотрудничество.

Ранее, 30 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия должна играть центральную роль в развитии СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он заявил, что РФ должна «быть на главном плане», для того чтобы «склеить, объединить, не дать развалиться в это время главному союзу».

29 августа президент России Владимир Путин на оперативном совещании Совета безопасности РФ назвал одним из важнейших направлений российской политики работу на пространстве СНГ. На совещании российский лидер предложил обсудить тему работы с некоторыми странами СНГ, а также рассмотреть ближайшие цели на этом направлении для России.

