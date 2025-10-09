Реклама
В МИД РФ поприветствовали первые договоренности о мире ХАМАС и Израиля

Захарова: Россия приветствует первые договоренности о мире ХАМАС и Израиля
Фото: REUTERS/Ahmed Fahmy
Россия приветствует первоначальные договоренности между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 9 октября говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Российская сторона приветствует эти договоренности, достижение которых во многом стало возможным благодаря настойчивой работе египетских, катарских, турецких и американских посредников», — указано на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что Россия считает необходимым, чтобы Израиль и ХАМАС выполняли все обязательства по Газе в полном объеме и без каких-либо сбоев. Она выразила надежду, что в этот раз перемирие примет устойчивый характер.

«Для нас принципиально важно, чтобы был положен конец страданиям мирных жителей. <…> Это будет способствовать долгосрочной стабилизации в секторе Газа, создаст условия для возвращения всех внутренне перемещенных лиц, позволит приступить к масштабным работам по восстановлению практически полностью разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры», — добавила дипломат.

Она подчеркнула, что дипломатические усилия Египта, Катара, Турции и США заслуживают высокой оценки.

Военное бездействие: Израиль и ХАМАС сделали первый шаг к урегулированию
Однако при согласовании второго этапа мирной сделки могут возникнуть сложности

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников ранее 9 октября. Как сообщил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, прекращение огня вступит в силу после ратификации соглашения правительством, которое соберется после заседания кабинета министров безопасности.

Представитель правительства страны Шош Бедросян заявила, что по истечении 24 часов после заседания правительства Израиля начнется 72-часовой период освобождения и возвращения заложников.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

