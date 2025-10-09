В МИД РФ поприветствовали первые договоренности о мире ХАМАС и Израиля
Россия приветствует первоначальные договоренности между палестинским движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 9 октября говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Российская сторона приветствует эти договоренности, достижение которых во многом стало возможным благодаря настойчивой работе египетских, катарских, турецких и американских посредников», — указано на сайте ведомства.
Дипломат отметила, что Россия считает необходимым, чтобы Израиль и ХАМАС выполняли все обязательства по Газе в полном объеме и без каких-либо сбоев. Она выразила надежду, что в этот раз перемирие примет устойчивый характер.
«Для нас принципиально важно, чтобы был положен конец страданиям мирных жителей. <…> Это будет способствовать долгосрочной стабилизации в секторе Газа, создаст условия для возвращения всех внутренне перемещенных лиц, позволит приступить к масштабным работам по восстановлению практически полностью разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры», — добавила дипломат.
Она подчеркнула, что дипломатические усилия Египта, Катара, Турции и США заслуживают высокой оценки.
Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников ранее 9 октября. Как сообщил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, прекращение огня вступит в силу после ратификации соглашения правительством, которое соберется после заседания кабинета министров безопасности.
Представитель правительства страны Шош Бедросян заявила, что по истечении 24 часов после заседания правительства Израиля начнется 72-часовой период освобождения и возвращения заложников.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ