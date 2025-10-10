Бремя первых: сектант Джуд Лоу и зависимый Джон Леннон

В российский прокат выходят байопик «Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным, триллер «Эдем» оскароносного Рона Ховарда с Джудом Лоу, криминальная комедия «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст. Все эти картины в основе имеют реальные события и героев. Как и документальная лента Алана Паркера «Неизвестный Джон Леннон», выход которой приурочен к 85-летию со дня рождения иконы рок-музыки. И только мелодрама «Сводишь с ума» с Милой Ершовой — фэнтези про любовь. «Известия» — о том, что смотреть в кино в ближайший уикенд.

«Первый на Олимпе», 12+

Режиссер: Артем Михалков. В ролях: Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Ирина Паутова, Алексей Кравченко

Фото: телеканал «Россия 1» Кадр из фильма «Первый на Олимпе»

История двукратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона Европы по академической гребле Юрия Сергеевича Тюкалова. За полгода до начала съемок все актеры, играющие гребцов, в том числе Глеб Калюжный и Артем Быстров, начали тренировки. Съемки проходили в Кронштадте и в окрестностях Санкт-Петербурга.

По сюжету после войны Юра Тюкалов, переживший блокаду, решает заняться академической греблей. Сил на спорт у юноши нет, но тренеры Михаил и Вера Савримович вселяют в него уверенность. Талантливый парень вместе с командой идет к своей цели — попасть на Олимпиаду в Хельсинки и выиграть ее.

Интерес к фильму возрос после того, как зрители узнали, что исполнитель главной роли Глеб Калюжный пошел служить в армию. На премьере актер появился в военной форме, сорвав овацию зала.

«Эдем», 18+

Режиссер: Рон Ховард. В ролях: Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини

Фото: AGC Studios Кадр из фильма «Эдем»

Двукратный обладатель «Оскара» Рон Ховард, снявший «Игры разума», «Аполлон 13» и «Код да Винчи», представляет фильм, в основу которого легла реальная история о серии загадочных убийств, произошедших на Галапагосе. 15 лет он сам проводил исследование, чтобы разобраться, что же случилось на самом деле. Его новый фильм готов рассказать зрителям страшную правду об этой запутанной и шокирующей истории.

В 1929 году один из островов стал пристанищем для тех, кто не хотел больше жить в цивилизации. Однажды к коммуне присоединилась скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превратили райскую обитель в остров страданий и заговоров.

Градус напряжения повышается до предела, подводя зрителя к череде жутких убийств.

«Неизвестный Джон Леннон», 18+

Режиссер: Алан Дж. Паркер. В ролях: Эрл Слик, Мэри Смит, Марк Каннингем, Барри Майлс, Филлип Норман

Фото: Borrowed Time The Movie Кадр из фильма «Неизвестный Джон Леннон»

Документальный фильм о жизни основателя «Битлз» Джона Леннона, символа целого поколения и одного из самых влиятельных деятелей поп-культуры всех времен. Картина предлагает сосредоточиться на последнем десятилетии жизни музыканта. Уникальные кадры и интервью открывают неизвестные детали биографии кумира миллионов и подробности мирового тура воссоединения «Битлз», который так и не состоялся. Особое место в фильме занимает история отношений Джона Леннона и Йоко Оно. Их союз вызывал одновременно восхищение и ненависть. Утверждали, что именно она разрушила «Битлз». Но этот фильм показывает Йоко Оно как сильную личность, рядом с которой Леннон мог быть откровенным и свободным.

«Грабитель с крыши», 16+

Режиссер: Дерек Сиенфрэнс. В роляк: Ченнинг Татум, Кирстен Данст, Питер Динклэйдж, Джуно Темпл, Лакит Стэнфилд, Узо Адуба, Бен Мендельсон

Фото: 51 Entertainment Кадр из фильма «Грабитель с крыши»

Криминальная комедия, основанная на реальной истории. Фильм рассказывает о Джеффри Манчестере. Ветеран армии, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, начинает грабить рестораны McDonald's, проделывая дыры в их крышах. За это получает срок и оказывается в тюрьме. Спустя полгода заключения он сбегает и находит убежище в магазине игрушек. Он долго остается незамеченным. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в очаровательную сотрудницу магазина Ли, мать-одиночку. Однако ведущего двойную игру Джеффри настигает прошлое.

«Сводишь с ума», 16+

Режиссер: Дарья Лебедева. В ролях: Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Антон Артемьев, Надежда Иванова, Людмила Артемьева

Фото: Forza Film Кадр из фильма «Сводишь с ума»

Романтическая комедия про возлюбленных из параллельных миров. По сюжету Алиса заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге. Но в какой-то момент зеркало начинает показывать девушке параллельную реальность: в квартире уже проживает некий тусовщик Иван. Ромком с элементами фэнтези чем-то напоминает фильм «Дом у озера» с Киану Ривзом и Сандрой Буллок, хотя подобных сюжетов вообще было много. Отношения Алисы и Ивана из разных миров становятся всё более близкими, и, возможно, сильные чувства помогут соединиться в одной реальности.