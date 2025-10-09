Реклама
Сюжет:

Трамп отметил стремление Ирана работать над установлением мира

Трамп: Иран хочет работать над установлением мира
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Иран хочет работать над установлением мира. Об этом 9 октября заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабмина.

«Сейчас Иран хочет работать над миром», — сказал он.

По словам американского лидера, представители Исламской Республики проинформировали США и подтвердили свой настрой на поддержку соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Трамп подчеркнул, что это «замечательно» и Соединенные Штаты «ценят такие действия», поэтому будут сотрудничать с Ираном.

Кроме того, по его мнению, США хотели бы, чтобы Исламская Республика смогла восстановить свою страну, несмотря на количество введенных против них санкций.

«Однако у них не должно быть ядерного оружия», — заключил глава Белого дома.

Ранее, 6 октября, Трамп заявил, что Тегеран послал Вашингтону сигнал об ожидании скорейшего подписания мирного соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС для установления мира в Газе. Он также отмечал, что все участники палестино-израильского конфликта и заинтересованные в его скорейшем разрешении государства находились на той «стороне» урегулирования конфликта, которую предлагали США, чего не наблюдалось ранее.

Позднее, 8 октября, глава Белого дома заявил о подписании первого этапа мирного плана между израильской стороной и палестинским движением. Как указал глава государства, это означает отвод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников.

Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы.

