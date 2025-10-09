Путин и Алиев завершили продлившуюся более часа встречу в Душанбе

В Душанбе завершилась встреча президентов России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева, главы государств беседовали более часа.

Отмечается, в ходе встречи Путин очень подробно изложил своему коллеге имеющиеся у него данные о причинах крушения самолета Азербайджанских авиалиний AZAL в небе над Россией.

Алиев поблагодарил российского лидера за предоставленную информацию и за то, что выяснение причин крушения самолета находится под его личным контролем.

Во время встречи с Путиным Алиев заявил, что повестка дня между Россией и Азербайджаном является обширной и позитивной. Также Алиев еще раз поздравил его с прошедшим днем рождения и передал самые теплые пожелания не только российскому лидеру, но и всему народу РФ. Путин в свою очередь обратил внимание на то, что в ходе правления страной Алиева между РФ и Азербайджаном стали значительно развиваться гуманитарные связи.

