Сергунина назвала популярные культурные проекты в Москве

Почти 9,5 тысячи мероприятий провели библиотеки и культурные центры Москвы за лето, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Одним из масштабных событий стал книжный фестиваль «Красная площадь».

Аудитория программ библиотек и культурных центров этим летом превысила 2,8 миллиона человек, рассказала заммэра. «Москвичи и туристы общались с писателями и поэтами, знакомились с русскими народными промыслами, посещали театральные постановки и концерты», — отметила Сергунина.

Так, в ходе фестиваля «Красная площадь», посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне, столичные читальни представили мероприятия на площадках «Малая сцена» и «Библиотека». В их числе — спектакли по мотивам рассказов Антона Чехова и Александра Пушкина, лекции о творчестве Михаила Булгакова и архитектуре Москвы, танцевально-поэтические номера.

В рамках проекта «Книга в городе» звезды театра и кино, известные музыканты и спортсмены читали отрывки из любимых произведений на знаковых площадках столицы. Для детей и их родителей библиотеки и культурные центры подготовили программу «Культлето» с познавательными интенсивами. Например, в Культурном центре ЗИЛ гостей приглашали развить свои актерские, вокальные и танцевальные навыки, а в библиотеке № 128 — культурном центре М.А. Шолохова знакомили с основами химии, физики, биологии и других естественных наук. Всего в проекте участвовали 130 площадок.

В Москве работает 440 подведомственных городу библиотек. За летний период читатели взяли в них около 2,5 млн изданий. Ежегодно мультиформатные пространства библиотек привлекают около 10 млн человек.

В 2018 году стартовала поэтапная цифровизация библиотек столицы. Для посетителей был внедрен единый читательский билет (ЕЧБ). Также был запущен сервис «Библиотеки Москвы», в котором можно искать и бронировать издания. Благодаря онлайн-платформе горожане заказали более 950 тыс. книг.

