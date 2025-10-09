Доля коротких вкладов достигла рекордного уровня

Доля коротких вкладов в России достигла рекордных 30%. Объем депозитов сроком до полугода за год вырос на 60% и достиг 16 трлн рублей, сообщает Центробанк. Рост коротких депозитов тормозит инвестиции в экономику, сообщает телеканал «Известия». Банкам не хватает длинных денег для кредитования промышленности и ипотеки. Ставки по коротким вкладам выше долгосрочных. Граждане размещают деньги на меньший срок, чтобы в будущем открыть вклады по новым, более низким условиям.

Центробанк не видит рисков в росте доли коротких вкладов. Регулятор отмечает, что большинство краткосрочных депозитов продлеваются и остаются в банковской системе. У банков сохраняется запас ликвидности в 27 трлн рублей. По мнению аналитиков, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 17% в октябре. Доля коротких вкладов сократится только при ставке ниже 14%. Длинные вклады вернутся при уверенности в стабильности ставок.

