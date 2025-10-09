На саммите «Россия — Центральная Азия» приняли план действий на 2025-2027 годы
Участники саммита «Россия — Центральная Азия» в Душанбе приняли план совместных действий на 2025–2027 годы. Соответствующую информацию 9 октября опубликовали на официальном сайте президента Таджикистана.
«В завершение саммита были приняты итоговое коммюнике саммита и план совместных действий на 2025–2027 годы», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в ходе саммита большое внимание было уделено торгово-экономическим, инвестиционным и гуманитарным вопросам, а также совместным усилиям государств в обеспечении безопасности в регионе.
В этот же день президент России Владимир Путин сообщил, что РФ и страны Центральной Азии (ЦА) придерживаются единых или близких подходов к мировым проблемам, координируют позиции.
