Лидеры стран – участниц саммита «Россия - ЦА» направились на неформальный обед
Лидеры стран — участниц заседания саммита «Россия – Центральная Азия» направились на неформальный обед, мероприятие завершилось. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Кремля.
«По окончании заседания лидеры направились на неформальный обед глав делегаций государств – участников СНГ», — говорится в Telegram-канале Кремля.
На кадрах видно, как президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон идут вместе и о чем-то беседуют. Кроме них на видео также присутствуют президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В этот же день прошло совместное фотографирование глав государств – участников саммита «Россия – Центральная Азия». Ранее российский лидер прибыл в Душанбе для участия в саммите, на котором обсуждались вопросы углубления сотрудничества между странами региона.
В саммите, который проходил в Таджикистане, участвовали лидеры России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ