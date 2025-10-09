В Совбезе РФ отметили увеличение атак на критическую информационную инфраструктуру

Количество преступлений в отношении объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации увеличилось почти в четыре раза. Об этом 9 октября заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) РФ по итогам заседания межведомственной комиссии по информационной безопасности.

Несмотря на снижение в 2025 году динамики прироста количества дистанционных краж, мошенничеств и других компьютерных преступлений, их число остается стабильно высоким. По-прежнему растет количество преступных деяний, совершенных в отношении уязвимых слоев населения, в первую очередь инвалидов и несовершеннолетних, подчеркнули в пресс-службе аппарата СБ РФ.

«В целях парирования этих угроз членами комиссии особое внимание уделено организационным и техническим мероприятиям повышения эффективности способов и методов борьбы с компьютерными преступлениями, а также выработаны дополнительные меры нормативно-правового регулирования в рассматриваемой сфере, включая усиление ответственности преступников за совершенные деяния», — говорится в сообщении.

Заседание межведомственной комиссии Совета безопасности России по информационной безопасности состоялось 9 октября. На совещании были рассмотрены вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Президент России Владимир Путин 7 октября обсудил с членами Совета безопасности РФ вопросы безопасности информационной инфраструктуры. Совещание проводилось в режиме видео-конференц-связи.

В заседании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин, руководитель администрации президента (АП) Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и другие руководители федеральных ведомств.

