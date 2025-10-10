Юрист рассказал о защите детей в семьях с психически больным

Гражданин, который из-за психического расстройства опасен для ребенка, может быть ограничен судом в родительских правах по иску органов опеки и попечительства или второго родителя, но бывают и случаи, когда детей вовсе забирают из таких семей, рассказал «Известиям» юрист правовой группы региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор.

Комментируя ситуацию с мужчиной, который в Уфе выбросил из окна свою трехлетнюю дочь, Павел Кантор отметил, что гражданин с психическим расстройством может быть ограничен судом в родительских правах.

«Однако надо понимать, что если родители проживают совместно друг с другом и детьми, то ограничение одного из родителей в правах не имеет смысла, поскольку он всё равно не ограничен в общении с ребенком. У нас в практике были случаи, когда органы опеки изымали детей из семей, где один из родителей страдал опасным психическим расстройством, а второй не мог или не хотел защитить ребенка», — рассказал он «Известиям».

Павел Кантор тем не менее предостерег от «демонизации» людей с психическим расстройством. По его словам, часто как раз сохранение семейной среды благотворно влияет на психическое расстройство. Более того, многие люди с психическими расстройствами являются вполне ответственными родителями.

«Хотя, конечно, наличие психического расстройства у одного из родителей требует и от психиатра, осуществляющего диспансерное наблюдение, и от членов семьи, и от органов опеки повышенного внимания и ответственности», — подчеркнул он.

Врач психиатр-нарколог «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная отмечает, что часто система наблюдения за семьями, в которых у одного из родителей есть психическое расстройство, дает сбой: «между визитами к врачу состояние может ухудшиться, а родные или опека не всегда адекватно оценивают риск или оперативно получают информацию».

Подробнее об инциденте в Уфе и о том, как следят за людьми с психическими заболеваниями, читайте в материале «Известий»:

Оконная драма: мужчина с психиатрическим заболеванием выбросил дочь с четвертого этажа

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ