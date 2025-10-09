Жителей подконтрольного Киеву Славянска в ДНР призвали к эвакуации

Глава подконтрольной украинским властям администрации Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР) Вадим Лях 9 октября призвал жителей города эвакуироваться из-за приближения линии фронта.

«Обращаюсь сегодня к жителям города, особенно к старикам и семьям с детьми: пришло время эвакуации», — сказал он на видео, опубликованном городской администрацией в Telegram-канале.

Ранее, 15 сентября, власти Днепропетровской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из 18 населенных пунктов Синельниковского района.

До этого, 23 августа, правительство Украины сообщило, что планирует эвакуировать около 237 тыс. граждан из прифронтовых зон. По данным ведомства, с 1 июня по 22 августа 2025 года с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области уже эвакуировали более 64 тыс. человек.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ