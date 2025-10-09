ВТБ вновь получил класс «ААА+» в антикоррупционном рейтинге РСПП
ВТБ по итогам ежегодной очной оценки Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) вновь получил наивысший возможный класс «ААА+» (компания с максимальным уровнем противодействия коррупции) в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.
В банке отметили, что максимально высокий результат ВТБ демонстрирует на протяжении шести лет, показатель соответствия деятельности установленным стандартам составляет 100%.
За наилучшие и устойчивые результаты в 2025 году ВТБ удостоен специальной награды РСПП — «Национальный лидер антикоррупционного комплаенса».
Рейтинг РСПП оценивает эффективность и открытость корпоративных механизмов противодействия коррупции в крупнейших компаниях России. Оценка проводится на соответствие положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции — Требования и рекомендации по применению».
По мнению экспертов рейтинга, ВТБ использует эффективные механизмы противодействия коррупции, активно участвует в популяризации антикоррупционного комплаенса и демонстрирует приверженность принципу неприятия коррупции в любых формах и проявлениях. Результаты Антикоррупционного рейтинга представлены в итоговом докладе РСПП в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса — 2025.
