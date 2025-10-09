Реклама
Лавров: Запад ведет линию на приватизацию Секретариата ООН
0
EN
Фото: Global Look Press/Klaus Nowottnick
Запад ведет линию на приватизацию Секретариата ООН, хотя это технический орган. Об этом 9 октября сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта RT «Мосты на Восток».

«Запад, к сожалению для всех, уже давно и достаточно успешно ведет линию на «приватизацию» Секретариата ООН, который является по своей сути техническим органом», — заявил Лавров.

Так, министр сослался на 100 статью устава организации, по которой ООН должна занимать «беспристрастную позицию». Лавров подчеркнул, что данная «приватизация» в ООН достигла очень больших размеров.

«Пять-шесть ключевых постов — генеральный секретарь ООН и его заместители по разным направлениям, которые реально «сидят на денежных потоках», на взносах и т.д. — это все из стран — членов НАТО», — добавил он.

Мировая инициатива: ООН открыла юбилейную сессию в поисках единства
Российская делегация будет продвигать свое видение украинского урегулирования

Президент России Владимир Путин 2 октября сообщил, что в ООН существует много проблем, но лучше данной структуры пока нет. Российский лидер отметил очень большой потенциал ООН и подчеркнул, что вопрос лишь в том, как нации его используют. Кроме того, Путин указал на необходимость адаптации ООН к новым реалиям, но призвал сохранить суть организации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 сентября заявил, что Россия поддерживает идею реформации Совбеза ООН, однако это решение требует консенсуса. На вопрос журналиста о предложении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поводу отхождения от реалий 1945 года Песков ответил, что правительство РФ не считает его формулировку пересмотром итогов Второй мировой войны.

