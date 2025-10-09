Путин указал на единый подход к мировым проблемам РФ и стран Центральной Азии
Россия и страны Центральной Азии (ЦА) придерживаются единых или близких подходов к мировым проблемам, координируют позиции. Об этом 9 октября сообщил президент России Владимир Путин на заседании второго саммита «Россия – Центральная Азия».
«Россия и страны Центрально-азиатской пятерки придерживаются единых или близких подходов к ключевым вопросам региональной и мировой повестки, координируют позиции в ООН и других многосторонних форматах», — заявил Путин.
Российский лидер отметил, что террористические структуры по-прежнему пытаются использовать Афганистан для распространения экстремизма. Он также добавил, что нынешние власти Афганистана готовы к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и наркомафией. Россия поддерживает такой подход.
«Безусловно, мы готовы поддержать эти стремления», — добавил президент РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 23 июля провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки, в ходе которого обе стороны заявили об интересе к укреплению взаимного сотрудничества. Дипломаты отметили, что российский и афганский народы связывают давние традиции дружбы и добрососедства.
Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов 1 июля сообщил, что Россия и Афганистан выстроили очень хорошую координацию по вопросам безопасности. Он также подчеркнул, что Москве необходимо поддерживать власти Афганистана в борьбе с терроризмом.
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