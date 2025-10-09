Путин заявил о планомерном переходе РФ и стран Азии на нацвалюты в торговле
Россия и страны Центральной Азии планомерно переходят на национальные валюты в торговле. Об этом 9 октября заявил президент РФ Владимир Путин.
«Идет планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская Система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах», — отметил российский лидер Путин на заседании второго саммита «Россия – Центральная Азия».
Кроме того, по его словам, РФ стала одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии. Так, в настоящее время вложения России составляют уже $20 млрд.
Помимо этого, Путин выразил готовность помогать государствам Центральной Азии строить атомные электростанции (АЭС), гидроэлектростанции (ГЭС) и другие энергопроекты.
В этот же день российский президент отметил, что РФ настроена на укрепление связей со странами Центральной Азии. По словам Путина, это также касается углубления взаимовыгодных политических и гуманитарных связей двух стран. Помимо этого, глава государства выразил мнение, что у России и стран Азии определенно есть перспективы развития и экономических отношений.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ