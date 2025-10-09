Реклама
Пользователи МАХ смогут создать цифровой ID по упрощенной схеме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
В мессенджере MAX появилась возможность использования цифрового ID, который позволяет подтверждать возраст и статус. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе VK.

Цифровой ID — это электронная альтернатива бумажным документам, с помощью которой можно подтвердить статус: студента, многодетного родителя. Также можно подтверждать возраст — например, при покупке товаров с возрастными ограничениями. Подтверждение личности осуществляется через динамический QR-код, который обновляется в профиле мессенджера.

Для создания цифрового ID гражданам России старше 18 лет нужно пройти один из предложенных способов подтверждения личности: с помощью биометрии, загранпаспорта нового образца или водительских прав. В случае выбора водительских прав необходимо выполнить несколько простых шагов: подтвердить вход через лицо или отпечаток пальца, зайти в профиль «Госуслуг» и пройти процедуру верификации с помощью водительского удостоверения.

Технология была запущена в пилотном режиме 15 сентября. На сегодняшний день ее внедряют крупнейшие ритейлеры России, такие как «Магнит», Х5 и «ВкусВилл», где покупатели могут подтвердить свой возраст при приобретении товаров с ограничением по возрасту. Новая возможность доступна в магазинах «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «ВкусВилл» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах России.

Ранее, 7 октября, пресс-служба мессенджера сообщила, что пользователям МАХ стал доступен сервис для подписания документов. С помощью чат-бота «Госключ» появится возможность самостоятельно подписывать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

