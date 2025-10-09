Завод «Автотор» намерен увеличить выпуск автомобилей на 12%

Калининградский завод «Автотор» рассчитывает выпустить по итогам 2025 года порядка 34 тыс. автомобилей. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе компании.

«Что касается планов до конца 2025 года, то с учетом текущего прогноза и колебаний рынка при пессимистичном сценарии объем производства останется на уровне предыдущего года, при оптимистичном — увеличится на 10–12%», — приводит ТАСС заявление предприятия.

По итогам 2024 года объем производства составил 30,4 тыс. автомобилей, что втрое меньше заявленного изначально плана, отмечается в заметке. Из них 29,5 тыс. единиц — это легковые автомобили. Основными брендами стали BAIC, Kaiyi, Jetour и SWM.

Причинами снижения объемов производства назывались внешние факторы, среди них колебания на рынке, неустойчивый спрос и ограничения, связанные с логистикой и поставками комплектующих.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что калининградский «Автотор» запатентовал дизайн российского электрокара, который готовится к производству под отечественным брендом «АмберАвто». 1 октября «Автотор» представил обновленную версию пикапа Ambertruck Work, с модернизацией он получил приставку NF в названии. Цена модели стартует от 2,5 млн рублей.

До этого, 23 сентября, стало известно о начале приема заявок на машины Eonyx, выпуском которых занимается «Автотор». В линейку входят хетчбэк M2, который стоит от 840 тыс. рублей, и компактные грузовые Profi и Cargo (890 тыс. и 990 тыс. рублей соответственно).

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