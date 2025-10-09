Эксперт рассказала о библиотеке будущего в Луховицах

Директор Луховицкой межпоселенческой библиотеки имени поэта Ивана Морозова Екатерина Андросова в четверг, 9 октября, рассказала, чем учреждение привлекает молодежь.

В беседе с «Радио 1» она отметила, что книгохранилище в Луховицах превратили в многофункциональный культурный хаб. После ремонта библиотека стала местом притяжения для самых разных категорий посетителей.

Для привлечения молодежи библиотека запускает уникальные проекты. Андросова привела пример профориентационного VR-проекта, в рамках которого подросткам рассказывают о медицинских профессиях, позволяя «заглянуть в них изнутри» с помощью технологий. При этом особое внимание уделяется и другим возрастным группам: для пожилых жителей проходят концерты, музыкальные квартирники и поэтические вечера, а для детей и родителей реализуются инициативы с грантовой поддержкой.

Изменения коснулись и работы сотрудников. По словам директора, библиотекари уже давно осваивают новые роли — активно работают с соцсетями и даже изучают нейросети, предлагая посетителям мастер-классы по их использованию.

Горожане положительно восприняли обновление пространства: в соцсетях появилось множество отзывов с благодарностью и удивлением произошедшим преобразованиям. Андросова подчеркнула, что теперь ключевая задача библиотеки — предлагать читателям качественный, интеллектуально-творческий контент.

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