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Эксперт рассказала о библиотеке будущего в Луховицах

Директор библиотеки Андросова: Луховицы привлекают молодежь VR-технологиями
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Фото: Единая Россия
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Директор Луховицкой межпоселенческой библиотеки имени поэта Ивана Морозова Екатерина Андросова в четверг, 9 октября, рассказала, чем учреждение привлекает молодежь.

В беседе с «Радио 1» она отметила, что книгохранилище в Луховицах превратили в многофункциональный культурный хаб. После ремонта библиотека стала местом притяжения для самых разных категорий посетителей.

Для привлечения молодежи библиотека запускает уникальные проекты. Андросова привела пример профориентационного VR-проекта, в рамках которого подросткам рассказывают о медицинских профессиях, позволяя «заглянуть в них изнутри» с помощью технологий. При этом особое внимание уделяется и другим возрастным группам: для пожилых жителей проходят концерты, музыкальные квартирники и поэтические вечера, а для детей и родителей реализуются инициативы с грантовой поддержкой.

Изменения коснулись и работы сотрудников. По словам директора, библиотекари уже давно осваивают новые роли — активно работают с соцсетями и даже изучают нейросети, предлагая посетителям мастер-классы по их использованию.

Горожане положительно восприняли обновление пространства: в соцсетях появилось множество отзывов с благодарностью и удивлением произошедшим преобразованиям. Андросова подчеркнула, что теперь ключевая задача библиотеки — предлагать читателям качественный, интеллектуально-творческий контент.

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С 10 октября в Москве начнется новый сезон проекта «Литературный электробус», в рамках которого для школьников проводятся экскурсии на электробусе по литературным маршрутам столицы. Особенность экскурсий в том, что маршруты строятся по мотивам детской литературы и меняются по сезонам. В прошлом учебном году их посетили более 300 школьников в возрасте от семи до 15 лет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В сентябре заммэра Наталья Сергунина сообщила, что порядка 700 мероприятий прошли в Москве с 1 июня по 14 сентября в рамках проекта «Книга в городе». Культурный проект объединил читателей разных поколений, его аудитория превысила 600 тыс. человек.

7 сентября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT заявила, что молодежь заинтересована в культурном развитии.

В сентябре 360.ru писал, что три детские библиотеки во Фрязине, Жуковском и Ленинском округе стали победителями федерального конкурса. В 2026 году их отремонтируют и преобразуют в модельные библиотеки в рамках нацпроекта «Семья».

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