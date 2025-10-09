Нутрициолог назвала поддерживающие мозг в тонусе продукты

Нутрициолог Ирина Селиванова рассказала в четверг, 9 октября, как поддержать мозг в тонусе. Специалист отметила, что сохранить ясный ум и способность быстро реагировать даже при высоких нагрузках поможет правильное питание.

«Именно оно играет ключевую роль в поддержании баланса нейромедиаторов — особых веществ, отвечающих за эффективную работу мозга», — объяснила Селиванова в разговоре с Lenta.Ru.

Она посоветовала включить в рацион для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках богатые холином продукты, например, яйца, печень или индейку. Также важно регулярно употреблять продукты, способствующие выработке гормона мотивации и удовольствия дофамина, такие как говядина и бобовые.

По словам нутрициолога, другими важными продуктами, которые помогают поддержать мозг в тонусе, являются источники омега-3 (жирная рыба и морепродукты), зелень, зеленый чай, орехи, семечки, субпродукты, темный шоколад и ягоды.

18 сентября диетолог Дмитрий Семирядов порекомендовал начинать прием пищи с мяса, рыбы или бобовых, чтобы побороть чувство голода. Он отметил, что белок быстро переваривается, поэтому необходимо съесть его вначале. Также специалист посоветовал обманывать мозг перекусами и соблюдать питание в одно и то же время. По словам Семирядова, такая привычка снизит риск срывов.

Ранее, врач-диетолог Дарья Русакова в разговоре с сайтом «Москва 24» поделилась списком продуктов, которые могут помочь улучшить работу мозга, повысить концентрацию и защитить нервные клетки от стресса.

Она рекомендовала включать в питание миндаль и натуральный кофе. Это идеальный перекус, который помогает улучшить работу мозга, сообщает 360.ru.

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