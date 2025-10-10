Отдать Ла-Пас: российско-боливийский литиевый проект на грани срыва

Процесс одобрения соглашения о строительстве российского завода по производству карбоната лития в Боливии отложили до прихода нового президента республики, с ним условия могут быть пересмотрены, выяснили «Известия». Проект по факту оказался на паузе и под угрозой срыва, сообщили в министерстве энергетики латиноамериканского государства. 19 октября впервые в истории Боливии состоится второй тур президентских выборов. И впервые за последние 20 лет победу в голосовании не одержит кандидат от правящей партии MAS, которая традиционно была заинтересована в укреплении отношений с Москвой. Ни один из потенциальных президентов Боливии не будет столь благосклонен к РФ, утверждают эксперты. Москва при этом готова работать с любой администрацией на взаимовыгодной основе и при учете интересов обеих сторон, подтвердил российский посол Дмитрий Верченко.

Боливия не успевает одобрить соглашение по литию с РФ

Меньше 10 дней остается до второго тура президентских выборов в Боливии, на которых определится судьба страны на ближайшие пять лет. Несмотря на попытки министерства энергетики республики добиться через парламент одобрения соглашения с «дочкой» ГК «Росатом» о строительстве завода по производству карбоната лития, сделать это при нынешнем позитивно настроенном на сотрудничество с РФ главе вряд ли получится, выяснили «Известия».

Соглашение о строительстве завода в боливийском солончаке Уюни дочерняя компания ГК «Росатом» и боливийское государственное предприятие YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) подписали еще в сентябре 2024 года. Мощность предприятия должна составить около 14 тыс. т карбоната лития в год, он необходим при производстве электромобилей, электроники и возобновляемых источников энергии. Однако начать строительство так и не удалось, поскольку для этого необходимо одобрение соглашения профильной комиссией, затем палатой депутатов, а после сенатом.

— Проект так и не получил одобрения в законодательной ассамблее. Сейчас нет никаких признаков того, что это произойдет до смены власти. Проект оказался политизирован, поэтому это рассмотрение предпочли отложить до следующей администрации. С ней есть большая вероятность того, что литиевые контракты будут пересмотрены. Будет проведен повторный анализ, оценка условий контракта. Очень вероятно, что весь процесс начнется с нуля, — сообщил «Известиям» заместитель главы минэнерго по планированию и энергетическому развитию Фредди Густаво Веласкес Роблес.

Вполне вероятно, что стороны вернутся к его обсуждению уже в следующем году, подчеркнул он.

— В настоящий момент политический класс в стране погружен в избирательный процесс, идет активная подготовка ко второму туру голосования, который определит лидера Боливии на ближайшие пять лет. На этом фоне рассмотрение российско-боливийского контракта на сооружение завода по производству карбоната лития на солончаке Уюни в местном парламенте отошло на второй план. С учетом того, что до передачи власти новому правительству остается месяц, приходится с вами согласиться: вероятнее всего, упомянутый документ достанется «в наследство» будущему президенту и его команде, — сказал «Известиям» посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко.

Тем не менее «Росатом» находится в контакте с боливийской стороной и продолжает регулярные консультации на различных уровнях, обсуждая технические детали проекта, этапы и сроки его реализации.

— Важно отметить, что мы всецело уважаем суверенное право Боливии на принятие решений по литиевому проекту в соответствии с национальными интересами и внутриполитическими процессами страны, включая избирательный цикл. Со своей стороны «Росатом» готов продолжать конструктивное взаимодействие с действующими и будущими властями Боливии и остается заинтересованным в успешной реализации проекта на взаимовыгодных условиях. Мы рассматриваем этот проект как долгосрочное партнерство, которое может принести значительную пользу экономике Боливии и способствовать развитию литиевой промышленности страны, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ГК «Росатом».

Для Москвы выгоднее закупать литий за рубежом, а не разрабатывать собственные месторождения. Кроме Боливии потенциальными продавцами могли бы быть Аргентина или Чили, три страны входят в так называемый литиевый треугольник. Однако Буэнос-Айрес и Сантьяго на данном этапе из-за политической конъюнктуры закрыты для сотрудничества с Россией.

— Главной потерявшей стороной, к сожалению, будет российская. Боливия может сотрудничать с США или Китаем по литию. Гарантированно, новые власти увидят кандидатов для сотрудничества среди американских компаний, тогда наши проекты в Боливии могут оказаться под угрозой. Я думаю, что принципиально Боливия не потеряет ничего, потому что она так или иначе найдет, кому продать литий, — утверждает профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Между тем стоит отметить, что в Боливии литием всерьез занимаются по меньшей мере последние десять лет. При этом до настоящего момента Ла-Пасу так и не удалось занять свою нишу на международном рынке «белого золота» — и это при наличии в стране самых больших разведанных запасов лития в мире, добавил российский посол.

Политический расклад накануне выборов в Боливии

Президентские выборы в Боливии 19 октября будут исключительными сразу по двум причинам: впервые в стране проводится второй тур голосования и впервые за несколько десятилетий в гонке не участвует кандидат от правящей сейчас партии «Движение к социализму» (MAS).

Нынешний президент Луис Арсе, при котором страна стала партнером БРИКС, отказался от борьбы за переизбрание, а его однопартиец Эдуардо дель Кастильо в первом туре набрал чуть больше 3% голосов.

Последний опрос аргентинской компании СР показывает, что с наибольшей долей вероятности победит во втором туре экс-президент Боливии (2001–2002) Хорхе Кирога. За него голоса готовы отдать 44,4% респондентов, в то время как за сенатора Родриго Пас Перейра проголосовать хотят 36,2% опрошенных. Тем не менее ситуация может измениться, учитывая, что 7,3% пока не приняли решение.

Оба кандидата рассчитывают сделать больший акцент на сотрудничество со странами Запада, а также пересмотреть условия действующих литиевых соглашений с иностранными государствами.

При этом в США открыты к тесным связям с будущими властями латиноамериканской республики. В недавно опубликованном докладе об инвестиционном климате в Боливии за 2025 год Госдепартамент констатирует интерес Штатов к сотрудничеству в сельском хозяйстве, энергетике, добыче критически важных минералов и в целом в горнодобывающей промышленности с южноамериканским государством. Авторы материала утверждают, что хоть нынешний инвестиционный климат и действующее законодательство Боливии пока что можно охарактеризовать как «недружественные для инвесторов», в ноябре 2025 года страну могут ждать быстрые изменения.

— В лучшем случае российско-боливийские отношения будут переживать прохладную фазу, в худшем может быть достаточно серьезный поворот. Как минимум Боливия может из самых верных партнеров России в Латинской Америке стать просто партнером, кто бы ни победил. Боливия точно потеряет статус ключевого партнера, — считает Виктор Хейфец.

Впрочем, не все склонны к таким пессимистичным оценкам.

— Пускай «на бумаге» не всё выглядит гладко, в том числе с точки зрения публично озвучиваемых кандидатами внешнеполитических приоритетов, посольство готово работать с любой администрацией на взаимовыгодной основе и при учете интересов обеих сторон, — резюмировал посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко.