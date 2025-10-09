В РФ начали разработку программы мониторинга общественного транспорта в регионах

В России разрабатывают систему для мониторинга общественного транспорта в регионах. Об этом 9 октября рассказал заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило на пленарной сессии форума «Общественный транспорт 2025».

«Мы с коллегами из Минцифры разрабатываем программу для регионов, которая будет включать систему мониторинга общественного транспорта. Эта система будет бесплатной для регионов и позволит собирать статистику по перевозкам, а также отслеживать количество транспорта, который обслуживает регион», — отметил Шило, его цитату приводит ТАСС.

Он пояснил, что данные помогут корректировать и точно отслеживать нужные маршруты в городах. Кроме того, он сообщил, что до 2030 года в регионы планируется поставка 32 тыс. транспортных средств, преимущественно автобусов.

Ранее, 1 октября, в ГД предложили ограничить срок эксплуатации общественного транспорта. Уточнялось, что ориентировочно автобусы должны эксплуатироваться 10 лет, троллейбусы — 15 лет, трамваи — 25. Такая мера, по мнению парламентариев, повысит уровень безопасности перевозок и комфорт пассажиров, а региональные власти и перевозчики смогут эффективно планировать закупки и привлекать льготное финансирование.

