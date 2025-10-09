Почти 55 тыс. детей дошкольного возраста в Газе страдают от острого недоедания

Почти 55 тыс. детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет в секторе Газа страдают от острого недоедания из-за ограничения гуманитарной помощи. Об этом 9 октября сообщила газета The Guardian со ссылкой на исследование медицинского журнала Lancet .

«В секторе Газа, по оценкам, от острого недоедания страдают почти 55 тыс. детей в возрасте до шести лет, что намного превышает число детей, выявленных <...> в качестве жертв потенциально смертельного заболевания», — говорится в публикации.

Согласно журналу, исследователи использовали измерения окружности рук 220 тыс. детей в секторе Газа в период с января 2024 года по август 2025 года.

По их оценкам, более чем 54,6 тыс. детей в возрасте до шести лет нуждаются в экстренном питании и медицинской помощи. Из них 12,8 тыс. дошкольников испытывают тяжелое истощение.

Согласно журналу, в январе 2024 года у 5% детей, которые прошли скрининг, были выявлены признаки истощения, а через полгода этот показатель увеличился почти до 9%.

После введения Израилем жестких ограничений на гуманитарную помощь с конца 2024 года, распространенность истощения к январю 2025 года выросла почти в два раза.

Как подчеркнул директор по вопросам здравоохранения Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) и автор исследования доктор Акихиро Сейта, число детей, страдающих от недоедания, будет увеличиваться, если военные действия на территории анклава не прекратятся.

В пресс-службе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) 23 августа сообщили, что Израиль заблокировал возможность доставлять гуманитарную помощь в Газу. В ведомстве уточнили, что у них имеется возможность загрузить 6 тыс. грузовых автомобилей для жителей анклава — склады организации в Египте и Иордании переполнены, но груз не может пройти блокаду.

Позднее, 3 октября, телеканал CBS News сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил проведение двух атак на гражданские суда, которые пытались доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Отмечается, что 8 и 9 сентября армия Израиля запустила беспилотники и сбросила зажигательные устройства на суда, которые были пришвартованы в тунисском порту Сиди-Бу-Саид, в результате чего возник пожар.

