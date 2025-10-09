Реклама
Участники саммита «Россия – Центральная Азия» сделали совместное фото

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Прошло совместное фотографирование глав государств – участников второго саммита «Россия – Центральная Азия». Об этом 9 октября сообщили в Telegram-канале Кремля.

Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия во втором саммите «Россия — Центральная Азия», на которых планируется обсуждение вопросов углубления сотрудничества между странами региона.

В саммите, который проходит в Таджикистане, примут участие лидеры России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана. Главы государств обсудят дальнейшее наращивание сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.

Встречные вопросы: для обсуждения каких тем Путин прилетел в Таджикистан
Президента России ждут переговоры с Эмомали Рахмоном, Ильхамом Алиевым и участие в двух саммитах

Ранее в этот день Путин провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Уточнялось, что эта встреча президентов России и Азербайджана является первой за долгое время, Путин и Алиев виделись мимолетно в сентябре в Китае на саммите ШОС, но полноценно не общались.

Во время встречи с Путиным Алиев заявил, что повестка дня между Россией и Азербайджаном является обширной и позитивной. Также Алиев еще раз поздравил его с прошедшим днем рождения и передал самые теплые пожелания не только российскому лидеру, но и всему народу РФ. Путин в свою очередь обратил внимание на то, что в ходе правления страной Алиева между РФ и Азербайджаном стали значительно развиваться гуманитарные связи.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

