Дочь авторитета Цапка оштрафовали и лишили прав за въезд в дом под Таганрогом
Дочери криминального авторитета Сергея Цапка Анастасии Феррер, которая на автомобиле врезалась в частный дом под Таганрогом, назначили штраф в размере 45 тыс. рублей и лишили водительских прав. Об этом 9 октября сообщили «Известиям» в суде.
«Признать Оделин Феррер Анастасию Сергеевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 8 месяцев», — говорится в решении.
ДТП произошло 29 сентября. Девушка на Mercedes, в котором также находился ее друг, протаранила дом, разрушив две комнаты. По предварительным данным, оба участника происшествия были пьяны.
6 октября сообщалось, что владелец дома, в который на Mercedes врезалась дочь криминального авторитета Сергея Цапка, оформил отказ от претензий к виновнице ДТП. Как добавил адвокат, Анастасия полностью признала ответственность за произошедшее и выразила раскаяние собственнику поврежденного дома.
