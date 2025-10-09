Реклама
Дочь авторитета Цапка оштрафовали и лишили прав за въезд в дом под Таганрогом

Дочери криминального авторитета Сергея Цапка Анастасии Феррер, которая на автомобиле врезалась в частный дом под Таганрогом, назначили штраф в размере 45 тыс. рублей и лишили водительских прав. Об этом 9 октября сообщили «Известиям» в суде.

«Признать Оделин Феррер Анастасию Сергеевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 8 месяцев», — говорится в решении.

Земельные подношения: кто купил имущество банды Цапков на 2,5 млрд
Торги по продаже земель предприятия «Слава Кубани» пошли по незапланированному сценарию

ДТП произошло 29 сентября. Девушка на Mercedes, в котором также находился ее друг, протаранила дом, разрушив две комнаты. По предварительным данным, оба участника происшествия были пьяны.

6 октября сообщалось, что владелец дома, в который на Mercedes врезалась дочь криминального авторитета Сергея Цапка, оформил отказ от претензий к виновнице ДТП. Как добавил адвокат, Анастасия полностью признала ответственность за произошедшее и выразила раскаяние собственнику поврежденного дома.

