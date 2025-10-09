Барабанщик румынской поп-рок-группы Directia 5 Мариус Кесери скончался на 61-м году жизни. Об этом 8 октября сообщили его коллеги на странице группы в Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы были вместе 30 лет. Спасибо от всего сердца! Покойся с миром, Мариус Кесери!» — говорится в публикации.

Причина смерти музыканта не уточняется.

Кесери родился в марте 1965 года. Он присоединился к Directia 5 в 1996 году и оставался ее участником в течение 30 лет. Музыкант был известен коллегам и друзьям под прозвищем Тете. До присоединения к Directia 5 музыкант сотрудничал с несколькими известными румынскими коллективами, включая Voltaj, а также с рок-группой Hardton и музыкантом Валериу Стериан. Кесери

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере MAX