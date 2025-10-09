Реклама
Ученые провели первую в мире трансплантацию печени свиньи человеку

Journal of Hepatology: ученые пересадили 71-летнему пациенту печень свиньи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Ученые впервые успешно провели трансплантацию печени от генетически модифицированной свиньи живому человеку. Донорская печень функционировала, поддерживая метаболизм и синтез факторов свертывания, а ранние осложнения удалось контролировать. Об этом сообщили в журнале Journal of Hepatology.

Уточняется, что команда исследователей пересадила вспомогательную печень генетически модифицированной свиньи пациенту с крупной опухолью печени, не подлежащей резекции. Донорская печень была специально изменена с использованием 10 целевых генетических модификаций, включая удаление ксеногенов и внедрение семи человеческих генов, отвечающих за иммунную и свертывающую систему.

Сразу после операции наблюдалась активная функция печени: выделение желчи, синтез факторов свертывания и поддержка метаболизма. В первые 31 день постоперационного периода гиперострое или острое отторжение не выявлялось, а функции печени и почек пациента оставались стабильными.

На 38-й день развитие ксенотрансплантационно-ассоциированной тромботической микроангиопатии (xTMA) потребовало удаления донорской печени. После этого состояние удалось стабилизировать. Несмотря на это, повторные кровотечения из верхних отделов ЖКТ привели к смерти пациента на 171-й день после операции.

Магнита фон: компактный прибор поможет выявить болезни мозга и сердца точнее ЭКГ и ЭЭГ
Как внедрение новой диагностической методики в медицинскую практику облегчит работу врачей

По словам исследователей, операция продемонстрировала возможность вспомогательной трансплантации печени как мостовой стратегии при раке печени или печеночной недостаточности, открывая новую клиническую парадигму для будущих исследований в области ксенотрансплантации.

Эксперты подчеркнули, что ключевым препятствием для долгосрочного успеха остается xTMA и дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию генетической модификации органов и стратегий иммуносупрессии для снижения рисков осложнений.

Этот случай стал первой в мире демонстрацией, что генетически модифицированная печень свиньи может временно выполнять функции человеческого органа, подтверждая клиническую жизнеспособность такой процедуры и предлагая новый подход к решению глобального дефицита донорских органов.

Заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (EMC) Евгений Либсон рассказал 1 августа о важности раннего выявления рака легкого. Врач также подчеркнул, что курение является основной причиной рака.

