Бывший смоленский чиновник сгорел в доме на колесах в Подмосковье

Бывший начальник управления Смоленской области Олег Иванов сгорел в своем доме на колесах в Подмосковье. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий».

Тело 56-летнего Иванова было обнаружено в сгоревшем фургоне у центра Мещерякова в Сергиевом Посаде этой ночью. Олег Вячеславович привез очередную гуманитарную помощь и решил переночевать в своем доме на колесах после изнурительной дороги. В 2:30 транспорт внезапно вспыхнул.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По основной версии, причиной гибели экс-начальника управления Смоленской области стало неосторожное обращение с огнем.



Иванов в прошлом чиновник из Смоленской области. Ушел на СВО, а после возвращения с фронта занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи бойцам. Сегодня ему должно было исполниться 56 лет.

Ранее, 25 сентября, экс-председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова нашли мертвым в Подмосковье. Отмечалось, что трагедия произошла накануне в одном из отелей рядом с аэропортом Шереметьево. Тело Федотова нашли под окнами здания.

