Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
В России создают препарат от рака с двойным действием
Происшествия
Обломки беспилотника ВСУ повредили объект энергетики в Нижегородской области
Происшествия
В Тамбовской области несколько домов получили повреждения из-за атаки БПЛА ВСУ
Общество
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин
Армия
Операторы БПЛА Росгвардии ликвидировали состав ВСУ на черниговском направлении
Мир
КНР применила антисанкционные меры против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean в США
Мир
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться и сохранить мир в регионе
Экономика
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О’Кей»
Наука и техника
В ЕКА предупредили о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии на Земле
Авто
На западе Москвы появится новая платная автодорога
Мир
Байден поблагодарил Трампа за мирное урегулирование конфликта в Газе
Авто
В России произошло 325 ДТП за минувшие сутки
Здоровье
Эксперт рассказала о способах диагностики артрита
Мир
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
Здоровье
Врач Карпенко рассказал о причинах снижения иммунитета осенью
Мир
Семья освобожденного из плена ХАМАС Харкина намерена поблагодарить Путина
Мир
В Польше указали на сигнал Путина Западу о готовности достичь целей СВО

Бывший смоленский чиновник сгорел в доме на колесах в Подмосковье

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бывший начальник управления Смоленской области Олег Иванов сгорел в своем доме на колесах в Подмосковье. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий».

Тело 56-летнего Иванова было обнаружено в сгоревшем фургоне у центра Мещерякова в Сергиевом Посаде этой ночью. Олег Вячеславович привез очередную гуманитарную помощь и решил переночевать в своем доме на колесах после изнурительной дороги. В 2:30 транспорт внезапно вспыхнул.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По основной версии, причиной гибели экс-начальника управления Смоленской области стало неосторожное обращение с огнем.

Иванов в прошлом чиновник из Смоленской области. Ушел на СВО, а после возвращения с фронта занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи бойцам. Сегодня ему должно было исполниться 56 лет.

Пожар на крыше: почему загорелся Коптевский рынок в Москве
В огне сгорело пять павильонов, пострадавших нет

Ранее, 25 сентября, экс-председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова нашли мертвым в Подмосковье. Отмечалось, что трагедия произошла накануне в одном из отелей рядом с аэропортом Шереметьево. Тело Федотова нашли под окнами здания.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025