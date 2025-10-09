Алиев назвал обширной и позитивной повестку дня между Россией и Азербайджаном
Повестка дня между Россией и Азербайджаном является обширной и позитивной. Об этом 9 октября рассказал азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«И конечно, сегодня хорошая возможность еще раз пройтись по повестке дня. Она у нас достаточно обширная и позитивная», — рассказал он.
Алиев также выразил уверенность, что «месседжи», которые главы государств направляют своим народам, будут восприняты положительно.
Ранее в этот же день сообщалось, что Путин встретился с Алиевым в Таджикистане. В рамках встречи российский лидер указал на совпадение интересов двух государств.
