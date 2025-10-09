Миллер отметил превосходство России в вопросе запасов газа

Реклама
Миллер: конкуренты близко не стоят с Россией в вопросе запасов газа
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Конкуренты близко не стоят с Россией в вопросе запасов газа. Об этом 9 октября заявил председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025).

«Роль России какая? Важная! А почему важная? Если мы говорим о газе, вообще близко к нам конкурентов никаких нет», — его слова передает ТАСС.

По словам Миллера, «Газпром» в настоящее время «больше всех производит газа» и «больше всех имеет запасов газа». Глава компании отметил, что запасы газа в российской Арктике составляют 87 трлн кубометров. По его мнению, роль РФ заключается именно в добыче газа на новых месторождениях.

Миллер также подчеркнул, что запасов газа для развития этой отрасли в России «хватит на несколько веков вперед». Кроме того, отказ мировых нефтегазовых компаний от традиционных видов топлива стал «погоней за двумя зайцами», заключил зампред.

Курс на Восток: РФ и КНР подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2»
Этот газовый проект станет самым масштабным в мире

26 июня европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что Россия находится на втором месте по поставкам в Европу сжиженного природного газа (СПГ) в I квартале 2025 года. РФ также заняла третье место по объемам поставок природного газа в газообразном состоянии, показатель составил 11,1%.

Читайте также
