Миллер отметил превосходство России в вопросе запасов газа

Конкуренты близко не стоят с Россией в вопросе запасов газа. Об этом 9 октября заявил председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025).

«Роль России какая? Важная! А почему важная? Если мы говорим о газе, вообще близко к нам конкурентов никаких нет», — его слова передает ТАСС.

По словам Миллера, «Газпром» в настоящее время «больше всех производит газа» и «больше всех имеет запасов газа». Глава компании отметил, что запасы газа в российской Арктике составляют 87 трлн кубометров. По его мнению, роль РФ заключается именно в добыче газа на новых месторождениях.

Миллер также подчеркнул, что запасов газа для развития этой отрасли в России «хватит на несколько веков вперед». Кроме того, отказ мировых нефтегазовых компаний от традиционных видов топлива стал «погоней за двумя зайцами», заключил зампред.

26 июня европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что Россия находится на втором месте по поставкам в Европу сжиженного природного газа (СПГ) в I квартале 2025 года. РФ также заняла третье место по объемам поставок природного газа в газообразном состоянии, показатель составил 11,1%.

